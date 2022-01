Lutto ad Alba per la morte di Elisabetta Altare, amata prof di educazione motoria alla Macrino

Grande cordoglio ad Alba per la morte di Elisabetta Altare, amata profesoressa di Educazione Motoria alla scuola secondaria di secondo grado Macrino.

La donna si è spenta all'età di 58 anni, portata via da una malattia. L'assessore alle Politiche Scolastiche del Comune di Alba, Elisa Boschiazzo, la ricorda come una professoressa stimata e benvoluta da alunni e colleghi. "Non è stata insegnante delle mie figlie, ma so che gli studenti le erano molto legati, perché sapeva andare oltre il ruolo ed instaurare con loro un rapporto umano e profondo. Per la città e per il mondo della scuola albese è una grande perdita. Porgo le condoglianze dell'amministrazione alla famiglia".

Elisabetta Altare viveva nel quartiere Santa Margherita di Alba assieme al marito Roberto. Lascia anche due figlie, Silvia e Irene. Un terzo figlio era morto nel 2008 per una malattia fulminante.

I funerali saranno celebrati martedì 4 gennaio alle 14.30 nella parrocchia di Santa Margherita, dove domani 3 gennaio, alle 20.30, verrà recitato il Santo Rosario. La salma verrà accolta nel Tempio crematorio di Bra.

Nel tiletto funebre la famiglia ringrazia i dottori Ilaria, Roberto e Flavio e comunica che eventuali offerte saranno destinate alla comunità di Santa Margherita.