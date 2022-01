Si è spento a 72 anni Cesare Agnello, storico titolare della pasticceria sotto i portici di Demonte

E' morto, nella giornata di ieri 1° gennaio 2022, Cesare Agnello, contitolare della notissima pasticceria Agnello in centro a Demonte, sotto i portici del paese della Valle Stura.

Si è spento in ospedale a Cuneo, dove era ricoverato da un giorno a seguito di uno scompenso cardiaco.

Mel 1970 trasformò il locale gestito dai genitori in una pasticceria, diventando anno dopo anno punto di riferimento e tappa fissa per i turisti, soprattutto per le colazioni e i famosissimi croissant, oltre che per la caffetteria e per salatini, tutto di qualità e a prezzi decisamente abbordabili.

Agnello ha gestito il locale fino al 2018, quando venne chiuso e poi rilevato da altri gestori. Lascia la moglie Nanda e il figlio Valter. I funerali saranno celebrati lunedì 3 gennaio, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Demonte.