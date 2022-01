Economia e finanza: dalle parole ai fatti con il nuovo best seller di Beppe Ghisolfi

Dalle "Parole" ai fatti, a proposito di economia reale e finanziaria, con il nuovo best seller, il numero 6, redatto dal Banchiere internazionale Beppe Ghisolfi nell'edizione realizzata come sempre da Nino Aragno sulla base di un consolidato andamento di successo in atto oramai dal 2014.

Come annunciato dallo stesso Professor Ghisolfi, il libro in fase di ultimazione finale sarà indirizzato in maniera speciale alle nuove generazioni, in una sorta di ideale continuità con il più recente messaggio di Capodanno e di saluto agli Italiani, formulato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "I giovani - ha dichiarato il Capo dello Stato nel proprio discorso di augurio istituzionale del 31 dicembre - non rappresentano soltanto il futuro, ma sono il presente".