Volley: l'ex allenatore della Lpm Bam Mondovì Davide Delmati è il nuovo allenatore del Busnago (B2)

Davide Delmati ha già trovato una nuova panchina! L'ex tecnico della Lpm Bam Mondovì, dopo aver rassegnato di recente le dimissioni da allenatore della Sigel Marsala (A2), ha raggiunto in queste ore l'accordo per guidare il Busnago Volleyball Team in serie B2. Per Delmati si tratta di un gradito ritorno nella storica e ambiziosa società della provincia di Monza Brianza.

L'ex allenatore del Puma, infatti, ha già vissuto sei stagioni a Busnago, conquistando anche una doppia promozione consecutiva che ha consentito alla compagine lombarda di compiere un importante salto dalla B2 all'A2. A Delmati il nostro sincero in bocca al lupo per la sua nuova avventura sportiva.