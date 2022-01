Volley maschile A2 - Il programma (ridotto) della prima di ritorno, rinviate le partite di Cuneo e Mondovì

Scatta oggi il girone di ritorno in Serie A2 Credem Banca con un programma ridotto per via della situazione Covid.

Sono tre le partite rinviate a data da destinarsi (tra cui quelle di Cuneo e Mondovì): Kemas Lamipel Santa Croce – Synergy Mondovì, Agnelli Tipiesse Bergamo – BCC Castellana Grotte, Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo – Pool Libertas Cantù.

Confermate, invece: Sieco Service Ortona – Gruppo Consoli McDonald’s Brescia (ore 16), Cave Del Sole Lagonegro – Delta Group Porto Viro (ore 18) e HRK Diana Group Motta – Emma Villas Aubay Siena (ore 18).

Riposa la Conad Reggio Emilia.

CLASSIFICA

Agnelli Tipiesse Bergamo* 25, BAM Acqua S.Bernardo Cuneo 24, BCC Castellana Grotte* 23, Conad Reggio Emilia* 21, HRK Diana Group Motta 20, Delta Group Porto Viro 19, Kemas Lamipel Santa Croce* 19, Pool Libertas Cantù 18, Gruppo Consoli McDonald’s Brescia 15, Cave Del Sole Lagonegro 15, Emma Villas Aubay Siena* 13, Synergy Mondovì 8, Sieco Service Ortona* 5

*una partita in meno