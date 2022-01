Causa sinistro e si dilegua a Busca. Il danneggiato cerca testimoni

Riceviamo e pubblichiamo.

Gentile direttore,

confido nella sua disponibilità per rivolgere un appello ai tantissimi lettori che quotidianamente leggono Targato Cn.



Venerdì sera, 31 dicembre, mi trovato alla guida del mio Fiat Ducato all’uscita di Busca, in direzione Caraglio, quando un mezzo proveniente dal lato opposto è sopraggiunto urtando la parte anteriore del mio furgone.



Ho subìto diversi danni, ma la cosa che più mi rammarica è che il responsabile non si sia fermato per verificare se almeno stavo bene.



Mi sono ovviamente rivolto ai Carabinieri, che stanno cercando di risalire all’intestatario del veicolo tramite le videocamere di sorveglianza presenti in zona.



Scrivo rivolgendo un appello al diretto interessato affinché si faccia avanti direttamente, e intanto a eventuali testimoni, pregando chi avesse assistito al sinistro di contattarmi cortesemente al numero 348.71.43.244.



La ringrazio ancora per la preziosa ospitalità.



Lettera firmata,

Monterosso Grana