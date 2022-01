L'ANALISI | Esplode il contagio in Granda: record di casi, ma oggi si piange meno

IL RAFFRONTO: CON TASSO SIMILE, DIMINUISCONO SIGNIFICATIVAMENTE RICOVERI E DECESSI



Il contagio è letteralmente esploso nella nostra provincia. Non si sono mai registrati così tanti casi come nell’ultima settimana presa in esame. Prima di addentrarci nella solita analisi settimanale abbiamo ritenuto utile fare un raffronto con la settimana a più alto contagio della scorsa ondata (pre-vaccino) confrontando i dati relativi a contagi, tamponi, ricoveri e decessi. Per certi versi molto diversa (si diagnosticavano un quarto dei tamponi in questo periodo).



Ma in un certo senso la settimana attuale, a livello di 'peso' del contagio, può essere paragonata a quella del 16-23 novembre del 2020.



In quella settimana si processarono 143.298 tamponi in sette giorni, molto lontano dai 471.832 attuali. I casi in Piemonte erano stati in quel caso 22.364 contro i 55.300 attuali. Nonostante ora i positivi sono più del doppio rispetto ad allora il tasso di contagio settimanale (16-23 novembre 2021) era al 15,61%, più alto rispetto all’11,72% attuale. Ma possiamo dire che anche questo dato è in linea con il periodo visto che l’ultimo bollettino di ieri ha registrato un dato odierno del 16% di contagi rispetto ai tamponi effettuati

Il 23 novembre si contavano 5.511 ricoveri di cui 5.112 ricoveri ordinari e 399 in terapia intensiva. Oggi contiamo 4.108 ricoveri in meno rispetto all’anno scorso.

Così come il confronto sui decessi di quel periodo (nonostante il doppio dei casi e un tasso pressochè simile) vede un decremento importante.



In quella settimana (16-23 novembre 2020) furono 529 i decessi in Piemonte, di cui 65 in provincia di Cuneo. Negli ultimi sette giorni contiamo 68 decessi in Piemonte di cui 6 in provincia di Cuneo.

Con il doppio dei casi e un tasso simile rispetto alla settimana 16-23 novembre abbiamo avuto 461 morti in Piemonte e 59 decessi in meno in una settimana in provincia.

PIU' DI 7.721 CONTAGI IN GRANDA NELL'ULTIMA SETTIMANA



I positivi in provincia di Cuneo nella settimana 26 dicembre - 2 gennaio da bollettino della Regione Piemonte sono stati 7.721 (erano 2.752 la settimana prima, +4.969).



Domenica 26 dicembre da inizio emergenza si segnalavano 64.279. A Ieri, domenica 2 gennaio, sono 72.000.



INCIDENZA QUASI AL 12%, AUMENTA PIU' DEL DOPPIO IN SETTE GIORNI



A livello regionale nella settimana 26 dicembre - 2 gennaio sono stati diagnosticati 471.832 tamponi (nella settimana prima dell'obbligo di green pass sul lavoro erano 171.654). Nella stessa settimana presa in esame i positivi in Piemonte sono stati 55.300 (+33.019 rispetto alla scorsa settimana).



Il tasso di positività settimanale è dell'11,72% con un incremento rispetto alla scorsa settimana di un +6,72% (la scorsa l'incremento era di +1,72%).

CUNEO TERZA IN PIEMONTE PER INCIDENZA



La provincia di Cuneo ha un'incidenza di 1.325,8 contagi in sette giorni ogni 100 mila abitanti, calcolata su una popolazione di 582.353 cittadini. La scorsa settimana era di 472,6.

La variazione dei nuovi casi in sette giorni è di 180,6%. La scorsa settimana era di 58,5%. La provincia di Cuneo è terza per variazione in Piemonte. Variazioni ancora più significative si sono registrate a Biella e Vercelli.

Cuneo è anche terza per incidenza solo dietro ad Alessandria e Biella.





INCIDENZA IN GRANDA CRESCIUTA DI 9 VOLTE IN UN MESE



In un mese l'incidenza in provincia di Cuneo è aumentata di quasi 9 volte: il 3 dicembre si registrava un tasso 153,5 casi ogni 100mila abitanti in sette giorni. Il 3 gennaio è salita a 1.325,8. A livello nazionale è la 28^ provincia italiana come incidenza. La scorsa settimana era 30^, ma a metà della scorsa settimana era arrivata ad essere la sesta provincia italiana per incidenza.

DA OGGI IL PIEMONTE IN ZONA GIALLA

L’Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi passa da 1.31 a 1.35. L’incidenza regionale è di 1.294,1 casi ogni 100 mila abitanti con una variazione in 7 giorni del 148,2 (la scorsa settimana era del 64,5%).



I dati aggiornati a domenica 2 gennaio vedono un occupazione di 1.294 posti su 5.824 attivi in Piemonte (22,22%). Mentre sono 109 su 628 (17,36%) in terapia intensiva. Tutti i valori sono da zona gialla.



In una settimana in Piemonte 322 ricoveri in in più di cui 299 ordinari (+5,14%) e 23 in terapia intensiva (+3,67%). Rispetto alla scorsa settimana il totale dei ricoveri in sette giorni calano di sette unità (erano 329).

Ricordiamo che per il cambio colore ci si basa su tre indicatori. Con valori pari o superiori a 50 contagi ogni 100mila abitanti, 15% dei ricoveri ordinari (in Piemonte 874 ricoveri) e il 10% dei ricoveri in terapia intensiva (In Piemonte 63 ricoveri) si passa in zona gialla.



Con valori pari o superiori ai 150 contagi ogni 100mila abitanti, 30% dei ricoveri ordinari (1.748) e il 20% dei ricoveri in terapia intensiva (In Piemonte 126) si passa in arancione.



Con valori pari o superiori ai 150 contagi ogni 100mila abitanti, 40% dei ricoveri ordinari (2.330 in Piemonte) e il 30% dei ricoveri in terapia intensiva (189) si passa in rosso.

104 CENTRI SUPERANO LA SOGLIA DEL CONTAGIO



104 centri della provincia superano la soglia di guardia del contagio calcolato su 18 cittadini positivi ogni 1.000 abitanti. Erano ventuno la scorsa settimana. E' il dato più alto da inizio emergenza. Più di un anno fa (al 23 novembre) si registravano quasi 60 centri nella nostra provincia ad aver superato questa soglia. Fin ad oggi non si era mai registrato un dato così alto.

A registrare i casi più altri rispetto ai cittadini il centro di Briaglia che con 18 positivi su 298 abitanti registra un tasso di positività di 58,63.

Di seguito l'elenco dei 104 comuni che superano questa soglia. Compaiono anche cinque dei maggiori centri della provincia tranne Alba e Bra.

Acceglio Baldissero D'Alba Barbaresco Barolo Battifollo Beinette Bellino Bernezzo Bonvicino Borgo San Dalmazzo Borgomale Bosia Bossolasco Briaglia Busca Caraglio Caramagna Piemonte Carrù Casalgrasso Castagnito Castelletto Stura Castellinaldo d'Alba Castellino Tanaro Cavallermaggiore Cereole Alba Ceretto Langhe Cervasca Cervere Cherasco Chiusa Di Pesio Clavesana Corneliano D'Alba Cuneo Diano D'Alba Farigliano Fossano Frabosa Soprana Frabosa Sottana Gambasca Gottasecca Govone Grinzane Caovur Lagnasco Lequio Tanaro Limone Piemonte Magliano Alfieri Manta Marsaglia Martiniana Po Mombasiglio Monastero di Vasco Mondovì Montaldo Mondovì Montelupo Albese Montemale Di Cuneo Moretta Neive Niella Belbo Niella Tanaro Paroldo Peveragno Pianfei Piobesi D'Alba Piozzo Pocapaglia Polonghera Pontechianale Pradleves Priocca Racconigi Revello Rifreddo Roascio Robilante Rocca De' Baldi Roccaburna Roccavione Roddino Rodello Rossana Sale San Giovanni Saluzzo San Benedetto Belbo San Michele Mondovì Sanfrè Sant'Albano Stura Santo Srtefano Roero Santo Stefano Belbo Savigliano Scagnello Sommariva Del Bosco Tarantasca Torresina Treiso Trinità Valdieri Valgrana Vernante Vezza D'Alba Vicoforte Vignolo Villanova Mondovì Villar San Costanzo Vinadio



A CUNEO SI SUPERANO I MILLE CONTAGIATI



Incremento significativo nei maggiori centri della provincia di Cuneo.

Il capoluogo Cuneo supera la quota dei 1.000 contagi. Sopra i '500' negli altri municipi più estesi, tranne Saluzzo (che comunque supera i '300').



Tra le sette sorelle il comune con il più alto numeri di contagi è Cuneo (1.051 la scorsa erano 387), seguito da Mondovì (568 la scorsa 296), Fossano (554 la scorsa 237), Alba (526 la scorsa 260), Bra (516 la scorsa 224), Savigliano (504 la scorsa 288) e Saluzzo (323 la scorsa 123).



Tutti incrementati significativamente i casi nei maggiori centri della provincia: Cuneo (+664), Fossano (+317), Bra (+292), Mondovì (+272), Alba (+266), Savigliano (+216) e Saluzzo (+200).



Sopra i 300 anche a Borgo San Dalmazzo (+321).

21 CENTRI COVID FREE IN PROVINCIA DI CUNEO



Questa settimana i centri senza contagio sono 21. La scorsa erano 37. A bollettino di ieri nei perimetri di 226 comuni della Granda si è registrato almeno un positivo al Covid-19. Sono il 91,50% dei centri della nostra provincia.



Indichiamo di seguito i 21 centri dove a bollettino di ieri non si è registrato nessun contagio. Tutti gli altri centri non presenti in questa lista hanno almeno un cittadino positivo.