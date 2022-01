Coi fondi Crt nuove ambulanze per Misericordia Cuneo e Comitati Cri di Borgo, Peveragno e Racconigi

Sono la Confraternita di Misericordia di Cuneo e i Comitati della Croce Rossa Italiana di Borgo San Dalmazzo, Peveragno e Racconigi (per la sede di Paesana) le quattro associazioni di soccorso della provincia di Cuneo comprese tra le venti che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino ha individuato in tutto il Piemonte quali vincitrici del bando "Missione Soccorso", destinando loro il milione di euro che l’ente bancario ha stanziato per l’acquisto di altrettante nuove ambulanze.



“Il sistema sanitario, sottoposto a una pressione enorme in questo periodo, può contare su venti nuovi mezzi di soccorso: una sicurezza in più per le persone in difficoltà, e un supporto per tutti i medici, gli operatori e i volontari, che stanno facendo uno sforzo straordinario per superare l’emergenza”, affermano il presidente della Fondazione Crt Giovanni Quaglia e il segretario generale Massimo Lapucci.



Salgono così a 563 le ambulanze entrate in servizio dal 2002 a oggi con i contributi della Fondazione Crt per oltre 28 milioni di euro complessivi.