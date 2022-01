Confesercenti scrive al Comune di Cuneo: “Si organizzi al più presto il Comitato di Tappa per il Giro d’Italia 2022”

“L’arrivo a Cuneo della 13ma tappa del Giro d'Italia 2022 in programma il 20 maggio, è un'occasione importante per la città di Cuneo e per tutto il territorio provinciale, che devono prepararsi in tempo e nella maniera più adeguata, per accogliere al meglio un evento di importanza mondiale come è la tappa del Giro d’Italia, vetrina di promozione turistica”.