Decine e decine di persone in coda per le vaccinazioni alla caserma Vian di Cuneo

Code come non si vedeva da tempo alla caserma Vian di Cuneo, hub vaccinale tra quelli (anche) ad accesso diretto tutti i giorni, con orario 8.30-13 e 14.30-19.

L'accesso diretto, quindi senza prenotazione, è destinato alle prime dosi o a chi deve fare la terza, nel caso di green pass in scadenza nelle successive 72 ore o nel caso di appartenenza alle catogorie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale, per cui sanitari, personale scolastico e forze di polizia.

Per tutti gli altri, l'accesso è su prenotazione, dopo aver ricevuto la convocazione della Regione Piemonte con la data, l'ora e l'hub presso cui presentarsi.

Perché, quindi, così tante persone? Da un lato perché le linee vaccinali alla Vian sono state portate a tre, di cui una e mezza destinata solo alle prenotazioni, per cui ci sono più persone che si vaccineranno e quindi in coda.

Dall'altra perché, in questi giorni di festa, molte persone con l'appuntamento non si sono presentate. Per non sprecare le dosi, è stato quindi consentito - in via eccezionale - il libero accesso anche a chi deve fare la terza dose su appuntamento, che ha così la possibilità di anticipare la data della terza vaccinazione, purché successiva ai quattro mesi dalla seconda dose ricevuta.