Il presepe meccanico al Santuario di Monserrato visitabile fino all'Epifania

Anche quest’anno i volontari hanno allestito un presepe meccanico nel Santuario di Monserrato a Borgo San Dalmazzo. Chi avesse intenzione di vederlo può recarsi presso il Santuario tutti i giorni dalle ore 14.30 alle ore 18. Il presepio rappresenta però solo una delle iniziative dell’Associazione del Santuario che ha messo in campo per le festività natalizie.

Infatti è stata inoltre proposta l’iniziativa “Passeggiata tra i presepi”. I volontari parrocchiali hanno allestito nelle varie cappelle, presenti in città, il presepe invitando le persone a passeggiare nel centro storico e visitare le cappelle.

Il presepe al Santuario ha numerose statue meccaniche tra cui: la Madonna che solleva il bambinello, il maniscalco, il contadino che zappa l’orto, il pescatore tira su il pesce nel laghetto, la donna che stira il bucato e tante altre rappresentazioni. Nello stesso sono, inoltre, rappresentati l'avvicendarsi del giorno e della notte dando così una prospettiva completa di ciò che accade nel periodo natalizio.

Purtroppo anche quest’anno non è stata possibile organizzare la mostra dei presepi per motivi di sicurezza ma non si è rinunciato completamente a proporre un’iniziativa natalizia al Santuario. Con questa iniziativa abbiamo cercato di dare l’occasione alle persone di assistere ad una rappresentazione artistica oltre che a far conoscere e valorizzare il Santuario di Monserrato.