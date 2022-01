Piazze, impianti sportivi, edifici pubblici: ecco come Saluzzo spenderà i fondi PNRR

Con la nota datata 31 dicembre 2021, il ministero dell’Interno ha confermato l’arrivo dei fondi del PNRR a quattro delle “Sette sorelle” della Granda.

Un plafond totale di 16 milioni di euro, da spartire tra Alba (2.686.553 euro), Bra (4.946.505 euro), Mondovì (3.156.663 euro) e Saluzzo (4.990.000 euro).

Un’operazione che, come scrive il sindaco di Saluzzo Mauro Calderoni, riconosce “la bontà di ben 12 progettualità che i Comuni hanno presentato al bando previsto dalla legge di bilancio 2020, a sostegno di investimenti in progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”.

I 4 milioni e 990 mila euro destinati a Saluzzo saranno destinati a sei progetti. La Città, essendo compresa nella fascia da 15.000 a 49.999 abitanti, poteva ricevere un finanziamento massimo di 5 milioni di euro.

Con i fondi PNRR si punterà alla rifunzionalizzazione di tre piazze cittadine: piazza XX settembre, piazza Battaglione Alpini e piazza Buttini.

Poi, spazio al grande progetto che il sindaco definisce il “campo Damiano 2”: si interverrà sul polo sportivo di via della Croce.

Infine, gli ultimi due progetti, che prevedono interventi corposi sull’ex Palazzo di Giustizia e sul Municipio, che saranno oggetto, data la loro funzione strategica, di una riorganizzazione dei servizi e della loro accessibilità.