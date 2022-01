Popolazione: Busca inizia l’anno nuovo con 10.193 residenti (+0,6%)

Al 31 dicembre 2021 i buschesi sono 10.193 (5.012 femmine e 5.117 maschi), 64 in più rispetto alla stessa data nell’anno precedente. La crescita (0,63%) è dovuta al saldo migratorio pari a più 80 persone: gli immigrati sono stati 348 (183 femmine e 165 maschi), gli emigrati sono stati 268 (146 e 122). La differenza fra nati, 88 (50 e 38), e morti, 104 (48 e 56) è invece negativa per meno 16 persone.



“Questi dati – dice il sindaco Marco Gallo - evidenziano che Busca è una città attrattiva: un fatto positivo, dovuto all’offerta di servizi e alla capacità di accoglienza. Il saldo naturale negativo non pare dovuto all’aumento dei decessi, nonostante il periodo della grave epidemia che ancora ci colpisce, che pare stabile negli anni recenti, ma al basso numero dei nati. Si segnala anche un’alta percentuale della popolazione con più di 65 anni rispetto alle fasce di età più giovani: un elemento comune a tutto il mondo occidentale”.



Questa la ripartizione della popolazione per fasce d’età:

Da 0 a 6 anni: femmine 306, maschi 324, totale 630

Da 7 a 14 anni: femmine 348, maschi 425, totale 773

Da 15 a 29 anni: femmine 759, maschi 804, totale 1.563

Da 30 a 65 anni: femmine 2.452, maschi 2.577, totale 5.029

Oltre 65 anni: femmine 11.86 , maschi 1.012, totale 2.198



Le famiglie sono 4.514. Le comunità, strutture, istituti e caserme sono 9: Casa protetta, Casa di Riposo Santissima Annunziata, Frati Capuccini, Coop. Sociale Insieme a Voi, Oasi Santa Maria, Comunità Papa Giovanni, Bfl Srl., Suore di San Giuseppe, Caserma Carabinieri.



I cittadini stranieri sono 971 (471 femmine e 500 maschi), dei quali i cittadini comunitari sono 278 (157 femmine e 121 maschi).