Ufficializzata la gestione di "Cascina Vecchia" a Cuneo: Open Baladin, MEG e Sant'Onorato per vent'anni

La notizia era già apparsa su TargatoCn a ottobre, ma è diventata del tutto ufficiale soltanto negli ultimi giorni dopo alcuni passaggi burocratici (e la pubblicazione sull'albo pretorio del Comune di Cuneo): il pool di realtà territoriali cuneesi composto da Open Baladin Cuneo s.r.l., MEG Mercato Enogastronomico s.r.l. e Sant’Onorato Società Cooperativa si è aggiudicato il bando di gestione ventennale di "Cascina Vecchia".

L'obiettivo, com'è ormai chiaro da tempo, è quello di trasformare Cascina Vecchia in un polo agro-alimentare ed enogastronomico di eccellenza che al contempo racconti, anche attraverso il recupero della memoria dell’immobile stesso, l’ambiente rurale nella storia, nell’attualità e in prospettiva.

"La Cascina sarà operativa non prima della primavera 2023 - aveva dichiarato Elio Parola di Baladin tre mesi fa al nostro giornale - . Sarà tante cose: ristorante e punto di somministrazione, ma non solo. Ci sarà un'area didattica dedicata alla panificazione e ai lievitati, con laboratori dedicati. Poi prevediamo di creare una sala meeting e conferenze per una sessantina di persone. Questo, nell'ala frontale di sinistra. A destra, dove c'è il forno, stiamo pensando ad altre attività. Ci sarà un negozio gestito da Meg e un'area museale dedicata alla cerealicoltura e alla storia della Cascina. Si tratta di un progetto di grande rilievo, che richiede tempo e investimenti importanti".