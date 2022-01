Come scegliere le pitture murali della propria casa

Quando arriva il momento di dipingere le pareti di casa bisogna scegliere quale pittura utilizzare. Il mercato offre svariate tipologie, che assicurano effetti diversi e permettono di spaziare dal satinato al lucido.

Come fare la scelta giusta? L’ampia gamma di pitture murali disponibili permette di scegliere quella più adatta alle proprie esigenze, soddisfacendo qualsiasi aspettativa.

Vi è anche la possibilità di personalizzare la pittura della propria casa, e realizzare superfici dal livello estetico superiore, grazie a soluzioni su misura. Scopriamo quindi come scegliere la pittura murale per il proprio contesto abitativo.

Tipologie di pitture per la casa

La pittura murale per la casa deve avere delle caratteristiche imprescindibili per risultare funzionale e garantire il livello estetico desiderato. Può essere traspirante, per consentire alle pareti di permeare vapori e umidità, ma la scelta estetica e funzionale rende preferibili pitture lavabili e resistenti allo sporco.

Per questo esistono pitture di vario tipo, come le idropitture, le pitture a calce e smalti, traspiranti e super lavabili.

Fra le migliori si distinguono le pitture ricche di resine e pigmenti, ideali per tutti gli ambienti della casa perché coprenti, resistenti e durature nel tempo. Esistono anche smalti murali che hanno finitura lucida, satinata o opaca, da scegliere a seconda delle proprie esigenze. Più sarà alta la qualità del prodotto scelto, più alta sarà la sua resa estetica e cromatica.

Fra le soluzioni creative che si sono largamente diffuse negli ultimi anni troviamo anche le resine per carte da parati che riescono a soddisfare anche le esigenze più ricercate di clienti che desiderano creare ambienti esclusivi e altamente personalizzati.

Pitture in resina per pavimenti e rivestimenti

Si tratta di pitture in resina di eccellente qualità, da utilizzare a basso spessore oppure semplicemente “a film”, che vengono utilizzate per pavimenti e rivestimenti, e offrono soluzioni totalmente diverse e innovative rispetto alle superfici in ceramica e parquet. Queste pitture sono particolarmente resistenti e garantiscono un risultato estetico davvero unico, che non ha nulla a che vedere con quello dato da altri tipi di superfici.

La resina, oltretutto, è un materiale molto duttile e versatile, indicato per valorizzare le pareti, soprattutto quelle delle cucine e dei bagni con eleganza e grande raffinatezza. Le sue doti permettono anche di prevenire la comparsa di muffe e funghi e per questo viene largamente usato nei bagni, perché consente di isolare gli ambienti con facilità, permettendo di realizzare superfici continue, prive di fughe, semplificando le operazioni di pulizia.

Con la resina possibile creare decorazioni alle pareti del tutto personalizzate, scegliendo in base allo stile desiderato e alle proprie preferenze. Il materiale, eccezionale per stesura, resa estetica e durata nel tempo, assicura texture uniche e diverse, e consente di creare atmosfere indimenticabili negli ambienti domestici.

Si possono ricreare sfumature e nuances infinite, prendendo spunto anche dal mondo circostante, e realizzare forme e decorazioni di grande effetto scenografico.

E’ importante scegliere i rivestimenti e le pitture in resina da rivenditori specializzati come Rezina®, che vanta un’esperienza consolidata nel settore.

Rezina® propone anche collezioni di pitture murali e carte da parati, selezionate tra quelle realizzate dai migliori produttori Leader a livello mondiale, uno di questi èLittle Greene, che si distingue per essere una delle Aziende che produce pochi prodotti di altissima qualità, riconosciuti per essere tra i più ecologici e sicuri, ispirati alla migliore tradizione inglese e in grado di valorizzare qualsiasi superficie ottenendo ambienti preziosi grazie all’intensità dei colori e alla compattezza dei soffitti e delle pareti realizzate.

Tra le sue finiture si distinguono: Intelligent Matt Emulsione Intelligent Eggshell sono le più ecologiche e certificate ai sensi della normativa BS EN71 -3: 2013 direttiva sulla sicurezza dei giocattoli, anche per pitturare le camere ei mobili per le camerette dei bambini.