Fotografo matrimonio Udine: le tendenze di settore dopo la ripresa

Quali sono le tendenze nel settore della fotografia per matrimoni? Con il fotografo matrimonio a Udine, possiamo farci un’idea più chiara dei trend attuali. La fotografia, lo sappiamo bene, si rinnova ogni anno e ci permette di scoprire delle tecniche che esulano dalla pratica: una foto non è mai impersonale, soprattutto quando parliamo di matrimoni, un simbolo delle emozioni e dei buoni sentimenti.

Se vuoi scoprire di più a riguardo e stai organizzando il giorno delle tue nozze. Vediamo i trend delle fotografie per matrimoni nel 2022: cosa ci attende.

Fotografie per matrimoni, le tendenze 2022 che ci aspettiamo

A seguito della ripresa dalla Pandemia di Covid-19, c’è voglia di osare, ma soprattutto di sposarsi, dal momento in cui i matrimoni sono stati a lungo rimandati.

Abbiamo individuato ben quattro tendenze fotografiche a cui è impossibile dire di no: il servizio con la proposta del matrimonio, la cosiddetta engagement session, ma non solo. Anche il servizio fotografico dedicato all’addio al celibato e al nubilato è molto in voga al momento, e va ad arricchire l’album delle nozze nel complesso.

Infine, un altro trend molto carino e da non sottovalutare è trash the dress: in realtà, è un modo per riutilizzare l’abito da sposa in contesti più variegati rispetto al matrimonio. Non manca comunque il servizio fotografico del matrimonio in stile reportage: genuino, spontaneo e autentico.

Il servizio con la proposta di matrimonio

Rispetto agli scorsi decenni, la proposta di matrimonio è diventata un vero e proprio momento topico per la coppia. Non c’è più solo quel momento in cui si sfoggia l’anello al partner, ma tanto altro. Per questo motivo, spesso si organizzano delle proposte di matrimonio scenografiche, in cui è anche presente un fotografo. Ovviamente, le foto migliori saranno scelte per l’album del matrimonio, e inserite all’inizio. In questo modo si racconta la vostra storia d’amore.

Il servizio con l’engagement session

Ci sono delle sessioni fotografiche che mostrano i futuri sposi nella quotidianità. Ed è questo lo scopo di richiedere l’engagement session: si immortalano in qualche modo gli ultimi giorni, o anche settimane, della vita da fidanzati. Si svolgono delle azioni comuni, e vanno ad arricchire nel complesso l’album.

Il servizio fotografico dell’addio al celibato e al nubilato

Non poteva proprio mancare il servizio fotografico per chi fa l’addio al nubilato e al celibato. In realtà, ormai è un trend sempre più diffuso, perché queste foto vanno a testimonianza dei momenti più divertenti prima delle nozze. La tendenza, tra l’altro, indica che le richieste sono in netto aumento. Spesso si richiedono due fotografi: uno per lo sposo, l’altro per la sposa.

Il trash the dress, un trend in salita

Sono tantissime le spose che tengono al proprio abito matrimoniale come se fosse un oggetto da collezione. E probabilmente lo diventa con il trascorrere del tempo: uno scrigno prezioso di ricordi indelebili. Trash the dress, tuttavia, è una pratica fotografica matrimoniale a cui non si può dire di no: lo shooting fotografico consiste proprio nello “sporcare” il vestito da sposa, magari in spiaggia, o giocando sull’erba.

Fotografo matrimonio Udine, a chi rivolgersi?

Matteo Braghetta è uno dei fotografi per matrimonio a Udine più famosi. Ha fatto di questo genere fotografico un vero e proprio stile di vita: sa catturare in ogni scatto l’amore eterno, quell’amore che abbiamo a lungo ricercato. Non c’è nulla di meglio di avere un album fotografico pieno dei momenti più belli e intensi del tuo matrimonio da favola .

È la passione che rende le foto eccezionali. Sì, la pratica e la tecnica sono essenziali, ma non sono l’aspetto principale: ci vogliono anche quei sentimenti che rendono il tutto unico e speciale. Quel lato umano che in un fotografo per matrimoni non può proprio mancare.