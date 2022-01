Sulle Piste di Pian Munè di Paesana si continua a sciare

Proseguono le vacanze natalizie che quest’anno si allungano anche dopo l’Epifania e si continua a sciare sulle piste di Pian Munè.

Manca all’appello solo la pista seggiovia a cui manca un po’ di neve sull’ultima parte, mentre la conca di Pian Croesio innevata offre cinque piste blu e rosse, servite dallo skilift Fontanone e un Tapis Roulant con campo scuola per sciatori principianti e per chi vuole divertirsi con il bob.

Anche i rifugi sono aperti tutti i giorni anche di sera.

“Sono state vacanze diverse da quelle che ci ricordavamo, non sono mancate le preoccupazioni e i pensieri per la situazione pandemica ma abbiamo cercato di vedere il tutto con il nostro ottimismo, felici di poter finalmente rivedere gli sciatori sulle nostre piste.

La situazione neve è positiva. Non è abbondante come per tutte le località del nostro territorio in questo momento ma le temperature sono tornate dalla nostra parte!

Continuiamo a divertirci in pista e non vediamo l’ora di poter godere anche di un po’ di freeride in neve fresca” dicono Marta e Valter, gli intraprendenti e fantasioso gestori della stazione a capitale pubblico di Paesana.

Gli eventi in programma sono in stand by, pronti ad essere ufficializzati non appena sarà possibile riproporli.

Tutte le info per la stazione sono visibili sul sito pianmune.it o scrivendo su whatsapp al numero 3286925406.