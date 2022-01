Calcio Serie D: Covid, salta anche Varese-Caronnese

Il Città di Varese comunica che, a seguito dell'accertata positività di sei componenti del gruppo squadra, è stata avanzata richiesta al Dipartimento Interregionale per il rinvio di Città di Varese-Caronnese in programma mercoledì 5 gennaio alle 14.30 al Franco Ossola.

Già rinviata Bra-Sanremese, si va verso lo stesso destino anche per Imperia-Casale. Tra due giorni resterebbero così in programma solo due recuperi e cioè Asti-Pont Donnaz e Gozzano-Derthona.

Alcune voci, sempre più insistenti, danno per probabile anche la cancellazione della giornata di campionato di serie D prevista per domenica prossima, quando al Franco Ossola dovrebbe arrivare il Pont Donnaz.

In caso di stop prolungato un week-end possibile per la ripartenza sarebbe quello del 22-23 gennaio 2022, la stessa data stabilita per l’avvio dei campionati dilettantistici.