Coincidenze mancanti per i pendolari senza il treno delle 17.25? Trenitalia mette a disposizione dei bus

E' stata trovata una soluzione per i pendolari senza il treno delle 17.25 tra Torino e Cuneo fino al prossimo 10 gennaio, a causa delle soppressioni dovute al Covid.

Lo stop ad una delle corse più frequentate della linea è dovuto all'alto numero di addetti e dipendenti di Trenitalia bloccati dal Covid. E' stato necessario cancellare tante corse regionali in buona parte d'Italia. Il piemonte non ha fatto eccezione, con la conseguenza di numerosi disagi per i pendolari. La questione è stata risolta nel pomeriggio di oggi con un accordo tra Trenitalia stessa e l'Agenzia piemontese per la Mobilità.

Come? I passeggeri che utilizzeranno il convoglio successivo, quello delle 17.51, e che lamentavano la mancanza di coincidenze per Limone Piemonte e per San Giuseppe di Cairo, troveranno, al posto del treno, un bus sostitutivo nei giorni del 4, 5 e 7 gennaio 2021.

L'arrivo a Cuneo alle 19.01 sarà atteso da un bus in partenza alle 19.10 e diretto a Limone Piemonte. Chi dovrà invece raggiungere San Giuseppe di Cairo arriverà a Fossano alle 18.36 e troverà un bus diretto in Liguria in partenza alle 18.45.