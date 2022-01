Il Torino-Cuneo delle 17.25 ripartirà dal 10 gennaio: "Una cancellazione emergenziale. Troppi addetti in isolamento"

Centinaia di dipendenti in quarantena o positivi. Il picco di contagi ha interessato anche Trenitalia, che si è vista costretta a sopprimere o sostituire con bus il 5% delle corse regionali programmate.

Non ha fatto eccezione il Piemonte.

Tra i convogli cancellati tra il 30 dicembre e il 9 gennaio c'è anche il Torino-Cuneo delle 17.25, uno dei più utilizzati sulla tratta, in particolare dai pendolari. Quindi, dal 10 gennaio, la corsa riprenderà regolarmente.

Come si evince dalla tabella, la corsa è stata cancellata SOLO nei giorni 30 e 31 dicembre e ancora oggi 3 gennaio 2022. Non ci sarà il 4, 5 e 7, per ripartire regolarmente dal 10.

Tanta la rabbia di alcuni pendolari, che però hanno recepito la prima comunicazione di Trenitalia, dove mancavano le date di periodicità e si poteva pensare ad una cancellazione definitiva. Fortunatamente non è così.

Da Trenitalia fanno sapere che si è trattato di un provvedimento "emergenziale, dovuto all'altissimo numero di contagi che ha riguardato il personale e che non avrebbe permesso di garantire il servizio".

Dall'altro lato, la stessa Trenitalia avrebbe dovuto cancellare le corse "a minor flusso", cosa non applicabile a quella delle 17.25, con arrivo a Cuneo alle 18.36.