Nell'ex stazione ferroviaria di Bagnolo Piemonte sorgerà il Museo Venti Mesi

Museo Venti Mesi. È il nome del progetto che consentirà il recupero e la valorizzazione di due luoghi simbolo del Comune di Bagnolo Piemonte: l'ex stazione ferroviaria e il sacrario con faro eretto in località Montoso.

Il costo complessivo è di 915.000 euro, finanziati all'80% dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il completamento dei lavori è previsto per la fine del 2023.

Soddisfatto il sindaco Fabio Bruno Franco: “A parte l'importante contributo che ci consentirà di ristrutturare i fabbricati ex ferrovia e di rendere più fruibile la zona della passeggiata della Resistenza, del monumento e del faro di Montoso, siamo onorati che la Presidenza del Consiglio dei Ministri abbia riconosciuto Bagnolo e il ruolo dei suoi abitanti durante la guerra di Liberazione come 'Luogo con eventi storici di rilevanza internazionale'. La Struttura di Missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali, che ha stanziato i fondi, opera alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili Fabiana Dadone”.

Il Museo Venti Mesi vuole essere un luogo di memoria della lotta di Resistenza combattuta durante la seconda guerra mondiale sul territorio di Bagnolo Piemonte e dei comuni limitrofi.

È un legame stretto ed indissolubile quello che unisce il territorio di Montoso con la storia della lotta di Resistenza in Piemonte. Qui, durante la seconda guerra mondiale, dopo l'armistizio del 1943, si scatenarono battaglie tra i partigiani e le forze nazi-fasciste. Si contraddistinguevano col nome di "Partigiani di Montoso" i garibaldini al comando di figure leggendarie come "Barbato" e Petralia. A ricordo delle più di 400 vittime partigiane, militari e civili, negli anni '50 fu eretto un sacrario con un faro sull'altura che sovrasta piazza Martiri della Libertà. Ogni anno, nella seconda domenica di luglio, vengono ricordati i Caduti per la Libertà con una cerimonia civile, una messa e l'intervento di un pastore Valdese ed un rabbino ebraico.

Pur essendo geograficamente, l'area ex stazione e il sacrario con faro sono idealmente congiunti da un percorso ciclo-escursionistico, recentemente finanziato e in procinto di realizzazione, che ripercorre i luoghi simbolo della lotta partigiana, e che consente attraverso un percorso attrezzato di percorrere un anello con partenza e ritorno dal luogo di realizzazione del museo.



L'ex stazione ferroviaria e lo scalo merci verranno riqualificati mediante il totale rifacimento della copertura dei fabbricati, la sostituzione dei serramenti esterni ed interni, il rifacimento delle pavimentazioni e degli impianti e l’adeguamento alle barriere architettoniche. Il tutto sarà completato con la sistemazione delle aree esterne, garantendo una riqualificazione dell’area e la realizzazione di un percorso esterno che colleghi i due fabbricati anche mediante l’allestimento di aree informative lungo il percorso.

Sul sacrario con faro, il progetto prevede la realizzazione di un percorso tematico ad anello e la riqualificazione del complesso monumentale. Verrà sistemato il fondo stradale del percorso panoramico e la salita al faro, posizionata una staccionata e installati pannelli illustrativi.



“Ringrazio lo staff che ha predisposto il progetto, il geometra Adriano Bruno Franco, l'ing. Alex Davico e il dott. Davide Ribotta, tutti e tre risorse interne del Comune”, conclude il sindaco Fabio Bruno Franco.