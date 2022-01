A Verduno open day vaccinale alla Befana per i bambini 5-11 anni

Giovedì 6 gennaio l’hub vaccinale del presidio ospedaliero “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno ospiterà un open day vaccinale “Befana”, dedicato alla fascia di età 5-11 anni, per il quale sono aperte le prenotazioni sul portale www.ilpiemontetivaccina.it.



I destinatari dell’iniziativa sono, dunque, tutti i bambini nati tra il 6/1/2010 e il 6/1/2017, con domicilio sanitario in Piemonte (illimitato o temporaneo), senza fragilità, che non abbiano un appuntamento prima del 16 gennaio 2022 e ai quali non è stata ancora somministrata alcuna dose.



I bambini i dovranno essere accompagnati, il giorno della vaccinazione, da un genitore o tutore munito di autocertificazione di responsabilità genitoriale e consenso alla vaccinazione, come da indicazioni del sito www.ilpiemontetivaccina.it. L’autocertificazione e il consenso, unitamente alla copia di un documento di identità valido, dovranno essere consegnati per entrambi i genitori, oppure per il tutore, oppure unitamente alla dichiarazione di famiglia monogenitore.





ACCESSI DIRETTI VACCINAZIONI

L’azienda sanitaria ricorda inoltre che da oggi, 4 gennaio, le vaccinazioni in accesso diretto verranno effettuate esclusivamente presso il presidio “Michele e Pietro Ferrero” a Verduno, tutti i giorni, dalle ore 20 alle ore 22.