"All'insegna della speranza": a San Michele di Prazzo il concerto del "Cuneo Gospel Choir"

A San Michele di Prazzo domani sera, mercoledì 5 gennaio, alle ore 21 si terrà, presso la Chiesa Parrocchiale, il concerto del "Cuneo Gospel Choir".

Nato nel 2015 e diretto da Anna Petracca (docente di canto moderno e Presidente di Palcoscenico Performing Arts Center) e Alfredo Matera (pianista del Festival di Sanremo 2015-2018, delle trasmissioni “I Migliori Anni”, "Tale e Quale Show” e altre) il "Cuneo Gospel Choir" ripercorre la storia del Gospel, dagli Spirituals al repertorio più attuale.

Non soltanto Gospel, ma anche blues al soul, pop, funky o R'n'B, sono davvero tante le contaminazioni. Il coro, inoltre, negli ultimi anni sta lavorando su alcuni brani inediti scritti da Alfredo Matera (musica) e Anna Petracca (testo), in una ricerca della propria identità in continua evoluzione.

Una serata all'insegna della fede e della speranza. La musica come abbraccio, veicolo per intense emozioni. L'evento è stato organizzato dall'associazione "Carcorso per San Michel", nel rispetto delle norme in vigore per il contrasto della pandemia Covid-19.

Per prenotazioni telefonare al: 366.6684325