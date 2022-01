Bra, in strada Crosassa sboccia la street art di Giovanni Botta

C’è del nuovo a Bra. Se ne sono accorti in molti, come il cagnolone Golia. Per scoprirlo, bisogna seguire strada Crosassa fino ad incrociare la tangenziale, nelle vicinanze del Big Store e della Casa del commiato Luce di Speranza. Proprio lì, ai piedi della sopraelevata è successo qualcosa di straordinario.

I piloni sono diventati tela e il cemento ha incontrato il pennello, a dimostrazione che l’arte, quella vera, non ha bisogno di fiere e di accademie. Bastano un secchio di colore e la libertà espressiva per sentirla respirare. Guardate pure voi se non ci credete.

Per eseguire una tale operazione ci voleva la genialità di Giovanni Botta, un artista che non ha bisogno di tante presentazioni. E per una sfida così importante non poteva certo che partire da colui che ha creato l’idea più pura della bellezza: Michelangelo Buonarroti. Fatto sta che d’un tratto, su una superficie alta e imponente, è comparsa l’icona più emblematica di tutto il Rinascimento: un ritratto gigantesco del David.

È la street art, arte spontanea diventata uno dei più potenti linguaggi di comunicazione ‘dal basso’, a salire sulla vetta e a chiedere finalmente di sedersi tra le sue sorelle maggiori. Figure differenti, quelle che emergono dai lavori, che svelano il fermento culturale intrinseco all’arte urbana. L’impatto sentimentale e la suggestione sono forti.

Su un’altra colonna, il Banksy braidese ha disegnato papa Francesco, come un uomo umile che predica nella periferia urbana, che poi è paradigma di quella esistenziale. Il risultato non poteva che essere stupefacente e quando si arriva al cospetto di quel volto si resta a bocca aperta, garantito.

Ci spostiamo ancora di qualche passo. Una delle immagini più significative di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, i due magistrati palermitani che hanno sacrificato la loro vita per combattere la mafia, è diventata l’ultimo murale. Neanche il tempo di terminarla e anche quest’opera, ispirata al celebre scatto fotografico di Tony Gentile, è diventata virale sui social, con una pioggia di condivisioni e di like.

Il significato dietro ai murales è profondo. Sotto ognuno di essi spunta anche una frase. Colpisce quella di Falcone: “Credo che ognuno di noi debba essere giudicato per ciò che ha fatto. Contano le azioni non le parole. Se dovessimo dar credito ai discorsi, saremmo tutti bravi e irreprensibili”.

Non possiamo che ringraziare per queste magnifiche opere e messaggi donati alla città da un artista che continua a farsi apprezzare per i suoi graffiti e la sua bravura. In fondo, l’obiettivo di Giò Botta è di imprimere sui muri, così come nei cuori, i buoni valori, sempre attuali. Infatti, prima dei murales, i nomi ritratti sono stati Liliana Segre, Madre Teresa di Calcutta, Gandhi, Mandela, Padre Pio, per citarne alcuni.