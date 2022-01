Cortemilia: nel 2021 investiti 855mila euro in opere pubbliche

855.885 euro. Sembra quasi uno sciogli lingua. È invece la cifra complessiva che il Comune di Cortemilia ha investito nel 2021 per i lavori principali a livello di opere pubbliche. Gli interventi sono stati eseguiti per la sicurezza, l’illuminazione il risparmio energetico, la sistemazione del fiume Bormida.



Ben 425mila euro sono stati investiti per i lavori di riqualificazione degli involucri e l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sulla palestra comunale di Cortemilia, con lavori di coibentazione, miglioramento energetico ed adeguamento dell'impianto di riscaldamento.

I lavori di adeguamento alla normativa per la prevenzione incendi sui sistemi e le uscite di sicurezza della Scuola Media hanno richiesto una spesa di 30mila euro.



99mila euro sono stati investiti per la sostituzione di alcuni corpi illuminanti relativi all'impianto di illuminazione pubblica comunale e servizi tecnologici integrati. Un intervento effettuato per ridurre l’inquinamento luminoso e per migliorare i sistemi di risparmio energetico.

Sono stati investiti 60mila euro per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica Enel Sole.



Capitolo viabilità comunale: sono stati effettuati lavori di sistemazione e messa in sicurezza e regimentazione acque su diverse strade comunali con asfaltatura e pulizia delle cunette per un importo complessivo di 99.800 euro.



Grazie ai Fondi ATO per 25mila euro si è intervenuti sul fiume Bormida per la sistemazione idraulica grazie a lavori di risagomatura delle scarpate e rimozione della vegetazione per consentire il corretto deflusso delle acque.



Ben 117mila euro sono stati utilizzati per la riqualificazione energetica e messa in sicurezza di impianti a servizio del Municipio e della Caserma Carabinieri, e per il miglioramento dell’illuminazione pubblica. Nel dettaglio sono stati effettuati lavori di adeguamento degli impianti di riscaldamento e il completamento della sostituzione dei corpi illuminanti per la riduzione dell'inquinamento luminoso.

Nella parole del sindaco Roberto Bodrito tutta la soddisfazione per un anno intenso: «La tabella riporta i dati in modo analitico, ma è necessario far rilevare come di fatto il Comune sia impegnato su diversi fronti e con oneri finanziari non indifferenti. La maggior parte dei lavori, sia già eseguiti o ancora da eseguire, riguardano, prevalentemente le problematiche idrogeologiche con annesse questioni relativa ai percorsi viari e ai ponti, interventi per il risparmio energetico e la sicurezza degli edifici pubblici.



Una parte dei lavori che saranno realizzati, riguarda anche i servizi cimiteriali e un progetto di istituzione di asilo-nido. Occorre precisare che la maggior parte delle opere pubbliche viene realizzata con fondi provenienti dalla partecipazione a bandi pubblici o di fondazioni bancarie che coprono parzialmente o totalmente gli impegni.

Tra i lavori eseguiti spiccano quelli per il contenimento dei consumi energetici sia della Palestra Comunale (Polivalente) sia quelli per altri edifici pubblici (cambio caldaie della sede comunale e della caserma dei Carabinieri).



Tra quelli che si avvieranno a breve, un impegno molto consistente è destinato alla sistemazione idrogeologica dell’intero territorio comunale, alla ricostruzione del ponte di San Rocco e di sistemazione e messa in sicurezza del versante del Castello prospiciente l’abitato.

Tali interventi sono già stati finanziati e altri hanno vista finanziata la parte progettuale, propedeutica all’ottenimento del successivo finanziamento e realizzazione delle opere.

Un altro ingente impegno, a carico dell’Amministrazione Provinciale, è la messa in sicurezza del Ponte sulla Provinciale con interventi sia nella parte inferiore che superiore (manto stradale, marciapiedi, ringhiere etc.). Infine l’ASL CN2 ha realizzato lavori di ripristino, restauro e risanamento del III piano della Casa della Salute (Poliambulatorio di corso Divisioni Alpine) destinato ad attività sociali, di prevenzione sanitaria ed assistenza».