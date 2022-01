Cuneo, “Coccole” inaugura la rassegna "Domeniche a teatro"

Inaugureremo la Rassegna “Domeniche a teatro” nell’anno nuovo, che si svolgerà al Teatro Toselli di Cuneo con 5 spettacoli di altrettante compagnie provenienti da tutta Italia. Finalmente torniamo in scena dal vivo davanti al nostro pubblico! - raccontano Gimmi Basilotta e Marina Berro della Compagnia Il Melarancio - L’astinenza dal palcoscenico a cui ci ha costretto il Covid per un anno ci fa arrivare alla vigilia di questa nuova stagione di teatro per bambini e ragazzi, al Teatro Toselli con un entusiasmo e un’emozione particolari.

Inizieremo il 9 gennaio 2022 con “Coccole” della Compagnia Tib Teatro di Belluno, uno spettacolo che farà emozionare i piccoli spettatori trasportandoli in un mondo fantastico popolato di animali piccoli e grandi. Il 16 gennaio andrà in scena “Il paese dei quadrati magici” della nostra Compagnia, un suggestivo viaggio tra suoni e visioni che tocca il giovane pubblico con una storia che parla di libertà, di lotta contro l’ingiustizia e l’oppressione raccontando di un marinaio curioso che navigando in tutti i mari un giorno approda su un'isola misteriosa.... Il 23 gennaio ospiteremo la Compagnia Arione de Falco di Milano, con “Oggi: fuga a quattro mani per nonna e bambino”. Spettacolo vincitore di In-box Verde 2021, che ci porterà per mano in modo semplice e coinvolgente, davanti alla storia di due generazioni, lontane, che hanno il coraggio di prendersi per mano, in una notte di luna, iniziando a camminare insieme. Domenica 6 Febbraio sul palco del Toselli vedremo la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani di Torino con “Cenerentola, Rossini all’Opera”, un dialogo tra prosa e lirica per tutte le età. Concluderà la rassegna la Compagnia Quinto Equilibrio di Cavagnolo (TO), che domenica 20 febbraio presenterà "(una) Regina", uno spettacolo dedicato a chiunque sia mai stato figlio, almeno per una volta.

Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 17,30, prezzo del biglietto intero 6 euro, 5 euro il ridotto sotto i 10 anni e gratuito per i minori di 3 anni.

La rassegna è stata realizzata in partenariato con il Comune di Cuneo e con la collaborazione di Piemonte dal Vivo.

Per maggiori informazioni telefonare allo 0171/699971 o scrivere a biglietteria@melarancio.com.

I biglietti saranno acquistabili in PREVENDITA dal lunedì al venerdì precedente lo spettacolo dalle ore 8.30 alle ore 15.00 presso O­fficina piazzetta del Teatro, 1 – Cuneo.

La prevendita in ufficio consente la scelta di una poltrona numerata.

RISERVA ON LINE TRAMITE E-MAIL

La riserva on-line tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata.

Nella mail bisognerà specificare il numero di biglietti interi, ridotti e gli omaggi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva. I biglietti saranno disponibili al botteghino il giorno dello spettacolo fino a 20 minuti prima dell’orario di inizio dello spettacolo. Dopo tale orario i biglietti verranno rimessi in vendita ad altri spettatori.

Le mail dovranno pervenire entro le ore 15.00 del venerdì precedente lo spettacolo al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com.

Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva.

E’comunque possibile acquistare i biglietti al botteghino del Teatro Toselli a partire da 60 minuti prima dello spettacolo.

Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di “Super Green Pass” e della mascherina ffp2 sopra i 12 anni e dai 6 anni di mascherina ffp2.