Dopo più di 30 anni di lavoro all'Opera Pia Garelli di Garessio Marina Bologna e Franca Rubaldo vanno in pensione

"Grazie a Marina per l'impegno, la professionalità e la cordialità dimostrati nel corso degli anni e grazie a Franca per aver ricoperto il ruolo di direttore di struttura con dedizione e aver gestito in modo oculato la casa di riposo, sempre in prima linea per il bene della struttura. Auguriamo loro di vivere appieno la meritata pensione e di potersi dedicare a ciò che più amano" – commentano dalla Fondazione Opera Pia Garelli - "L'augurio è che questo sia soltanto un arrivederci e che Marina e Franca continuino a supportare le attività messe in campo dell'Opera Pia".