La rinnovata veste di piazza Ferrero tra i buoni propositi dell’anno nuovo sotto le torri

Potrebbe cadere già nei primi mesi del 2022 la formalizzazione dell’intesa propedeutica alla realizzazione dell’opera che nel corso del nuovo anno arriverà a cambiare il volto di piazza Michele Ferrero.



Storico luogo di scambi e commerci, vista anche la sua posizione di porta di accesso in città dalle Langhe e dalla Liguria, dal settembre 2015, a pochi mesi dalla sua scomparsa (il 14 febbraio dello stesso anno), quello che oggi rappresenta il principale salotto cittadino ricorda la figura dell’uomo che grazie ai suoi successi di imprenditore ha maggiormente segnato la storia recente della capitale delle Langhe.



Tra i primi propositi di mandato dell’Amministrazione guidata da Carlo Bo, il progetto volto a rivederne la pur recente riqualificazione precedente (risaliva al 2008) mediante la sostituzione di una pavimentazione che ha fatto presto segnare i segni del tempo è stata fermata e rivista proprio in ragione della disponibilità manifestata di Maria Franca Fissolo Ferrero e del figlio Giovanni, quest'ultimo oggi alla testa della multinazionale dolciaria, che hanno garantito le risorse per implementare quell’originario disegno trasformandolo in una più articolata revisione dell’assetto architettonico della piazza.



Un ritorno all’antico, in qualche modo, visto che l’idea resa nota dal Comune alla fine del maggio scorso è quella di sostituire la fontana rialzata che attualmente delimita lo spazio verso corso Italia – anche questa apprezzata da pochi –, con un nuovo manufatto circolare a sfioro che ricorderà il disegno di quella in marmo rosa che in passato adornava la piazza Savona, donata alla città nel 1959 da Ottavia Amerio Ferrero, che la commissionò allo scultore pavese Angelo Grilli per dedicarla alla memoria del marito Giovanni, zio di Michele, scomparso due anni prima.



Al centro del nuovo catino sorgerà la scultura che la famiglia industriale albese ha ora commissionato all’estro di Valerio Berruti, talento artistico del territorio di riconosciuta fama internazionale.



Mentre da più parti si vocifera di un impegno, da parte della famiglia industriale, che potrebbe agevolmente superare il milione di euro, anche il Comune ha intanto rimesso mano al portafogli, visto che ai 300mila euro stanziati ormai un paio di anni fa per il rifacimento della sola pavimentazione si sono ora aggiunti 350mila euro, inseriti nel bilancio 2021 con una variazione adottata nelle scorse settimane. Fondi necessari a pagare i lavori propedeutici ad allestire lo spazio e gli impianti che faranno da base alla nuova fontana, con la contestuale rimozione della precedente e della piccola scalinata che attualmente conduce alla stessa.



"Vorrei che l’opera di Berruti potesse rappresentare un affettuoso richiamo a quei sentimenti e valori che mio marito considerava primari: la fantasia, la libertà, la curiosità verso il nuovo e verso il futuro, il senso della famiglia e della comunità, che si amplia oltre ogni orizzonte, non solamente geografico”, aveva dichiarato Maria Franca Ferrero nel maggio scorso, all’annuncio dell’importante progetto.



"Si tratta di un progetto destinato a cambiare il volto di questo importante spazio cittadino – spiega il sindaco Carlo Bo – sancendo una volta di più il legame di affetto che unisce gli albesi al ricordo di Michele Ferrero. Siamo quindi felici, come Comune, di poter fare la nostra parte continuando a lavorare per fare sì che la sua realizzazione possa concretizzarsi nei tempi più stretti".