Popolazione, Cherasco cresce ancora: 9.465 i residenti (+53)

Continua a crescere la popolazione cheraschese confermando il trend di incremento demografico degli anni scorsi.

Al 31 dicembre 2021 erano 9.465 i residenti registrati dall’ufficio demografico del Comune, contro i 9412 dell’anno prima (+53).



Il capoluogo conta 3.854 residenti, Meane, San Bartolomeo e Oltre Tanaro 492, San Giovanni 317, Moglia-Isorella e Fraschetta 283, la Piana 240 (totale destra Stura 5.186); nell’oltre Stura ci sono Roreto con 2.308 residenti, Bricco con 1.092, Cappellazzo con 516 e Veglia con 363 (per totale complessivo di 4.279 unità).



L’incremento demografico è di 53 unità; sempre prevalente la componente femminile con 4.792 femmine e 4.673 maschi.



L'anno che si è appena concluso ha fatto registrare 92 nascite e 108 morti; 382 immigrati, cioè nuovi residenti provenienti da altri Comuni che si sono iscritti all’anagrafe cheraschese, e 313 emigrati, cioè che sono stati cancellati perché andati in altri Comuni o all’estero.



I residenti stranieri sono 924; 19 i cittadini stranieri che hanno ottenuto la cittadinanza italiana. Le famiglie sono 4.046.



Infine nel 2021 si sono avuti a Cherasco 11 matrimoni religiosi di residenti e 5 di residenti la cui celebrazione si è svolta in altri comuni, 14 sposalizi di non residenti; 18 matrimoni civili in Municipio e altri 4 di residenti sposatisi in altri comuni, 4 celebrazioni di non residenti. Nessuna unione civile; le separazioni sono state 4 e i divorzi 5.



«I dati numerici raccontano la nostra città in continua evoluzione - commentano il sindaco Carlo Davico e l’assessore delegato Agnese Dogliani -. Cherasco continua negli anni a essere una città attrattiva, che sa richiamare nuovi residenti grazie al suo dinamismo e a una rete di servizi idonei che bisogna mantenere e garantire. È inoltre fondamentale continuare ad assicurare opportunità di lavoro garantendo vicinanza e attrazione per le imprese e le attività».