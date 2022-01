Saluzzo, l’ Auser chiude l’attività di animazione al Tapparelli dopo 25 anni

Saluzzo, Residenza Tapparelli: il momento del commiato dei volontari Auser e il grazie del presidente per la somma donata

Dopo 25 anni di attività di volontariato l’associazione Auser di Saluzzo ha cessato la sua attività di animazione presso la residenza Tapparelli.

“Con nostro dispiacere abbiamo preso la decisione - sottolinea Renato Filippone referente saluzzese del sodalizio che a Saluzzo, dopo l’iniziativa, anni fa de "La banca del Tempo" aveva scelto di dedicarsi al Tapparelli – Tra le cause sicuramente il covid che ha allontanato per due anni e continua a farlo dagli ospiti condizionando l’organizzazione e anche l’entusiasmo. Inoltre c'è il calo di persone disponibili anche per gli anni che avanzano.

Abbiamo lasciato in modo sereno la nostra attività con una donazione di 1.200 euro, il nostro fondo cassa che serviva per i vari momenti, la cui organizzazione avveniva grazie al contributo annuale della Fondazione Cr Saluzzo".

Il presidente del Tapparelli Roberto Bertola ha ringraziato ufficialmente i volontari per gli anni di tombole e feste realizzate per intrattenere gli ospiti della struttura e per la somma che verrà destinata all’acquisto di attrezzature fisioterapiche.

"Avevo iniziato quando era ospite mia madre – ricorda Filippone- Frequentando la struttura mi ero reso conto del bisogno di compagnia degli anziani e di quanto molti si sentissero soli. Sicuramente le nostre feste di compleanno mensili, i concerti, le tombole due volte al mese, le corali: dalla "Tre Valli" ad altri gruppi musicali che ringraziamo, li hanno aiutati a vivere belle situazioni in compagnia.

Anche per me e per tutto il gruppo di volontari è stata una grande esperienza, dalla quale sono nate anche tante amicizie con gli anziani ospiti. Porteremo nel cuore i bellissimi 25 anni di attività".