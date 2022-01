Servizio Civile, a Garessio un posto per un volontario alla biblioteca "Camillo Federici"

È stato approvato il nuovo bando di Servizio Civile Universale “Biblioteche accoglienti per grandi lettori” che prevede la selezione di un volontario per l’anno 2022 in servizio presso la Biblioteca Civica “Camillo Federici” di Garessio.

Il progetto, scritto insieme ad altre biblioteche del territorio, vuole rispondere alle nuove esigenze post pandemiche e avvicinare la popolazione dei territori di riferimento sempre più alle biblioteche, vissute come luoghi di partecipazione, di socializzazione, di diffusione di informazioni e di promozione della cultura locale.

Il Servizio civile volontario è rivolto ai giovani tra i 18 e 28 anni e prevede un impegno di circa 25 ore settimanali e una durata di 12 mesi. Il volontario riceverà un rimborso mensile di 444,30 euro.

La domanda dovrà essere presenta online (Dol), accedendo attraverso Spid, o con le credenziali fornite dal dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, raggiungibile esclusivamente all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto del Servizio Civile Universale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro le ore 14 del 26 gennaio 2022. Tutte le informazioni sono pubblicate sul sito della Provincia

https://www.provincia.cuneo.it/servizio-civile/servizio-civile-bando-2021.

Per informazioni:

Bando Biblioteca: Biblioteca Civica “Camillo Federici” Piazza Carrara 137 0174.805612

biblioteca@comune.garessio.cn.it