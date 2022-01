Vigili del fuoco: dalla Regione finanziamenti per i distaccamenti volontari

Sono in totale 346.000 gli euro che compongono il finanziamento della Regione a favore dei distaccamenti piemontesi dei vigili del fuoco volontari: "Abbiamo ereditato una graduatoria e ci siamo impegnati a finanziare tutti i distaccamenti perché riteniamo fondamentale il supporto dei vigili del fuoco nel sistema integrato di Protezione civile" dicono l'assessore Marco Gabusi e il consigliere regionale Paolo Ruzzola.

Il finanziamento andrà a favore dei Comuni che possiedono distaccamenti volontari dei vigli del fuoco ancora non coperti da alcuna misura di sostegno, che in Granda sono Fossano, Busca, Morozzo e Racconigi. Ogni ente riceverà da 13.000 a 20.000 euro, utilizzabili per finanziare attività di potenziamento della logistica, acquisti e manuntenzione ordinaria e straordinaria di mezzi e sedi di proprietà pubblica.

"La capacità della componente volontaria del sistema si basa sulla disponibilità, competenza e puntuale conoscenza del territorio di tutti coloro che dedicano migliaia di ore al servizio ma anche sulla dotazione che viene messa loro a disposizione - concludono Gabusi e Ruzzola - . Grazie a questo finanziamento implementiamo proprio quest'ultimo asse. Siamo già al lavoro affinché nel 2022 ci possa essere una nuova forma di aiuto della Regione Piemonte al sistema dei Vigili del Fuoco Volontari".