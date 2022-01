Norme anti Covid e festività: 315 persone controllate dagli agenti dell’Unione Alpi del Mare

Oltre 315 persone controllate in 48 tra ristoranti, pub, bar, palestre e agriturismi attivi nei territori di Boves, Chiusa di Pesio, Peveragno e Roaschia. E’ l’attività – che ha portato peraltro all’accertamento di due violazioni amministrative legate al regolare possesso del “green pass”- che la Polizia Locale dell’Unione Montana Alpi del Mare ha condotto durante le festività natalizie in esecuzione all’ordinanza emessa dal questore in merito al rispetto delle norme emanate per il contenimento dell’epidemia da Covid-19.



Gli agenti hanno anche presidiato l’evento “Natale in contrada”, che si è svolto a Peveragno le sere del 24 e 26 dicembre, verificando il corretto utilizzo delle mascherine ed evitando i possibili assembramenti all’interno della manifestazione.



Nella notte di San Silvestro, oltre ai consueti controlli e interventi, gli agenti sono intervenuti per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un conducente per il quale verrà ora richiesta la revisione della patente.



"L’attività di controllo della Polizia Locale – si fa sapere dal Comando – in merito all’emergenza epidemiologica da Covid-19 proseguirà per tutta la settimana".