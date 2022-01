Bambino appena nato, quali sono gli accessori più importanti da comprare?

Il momento più bello per i genitori arriva nell’attimo in cui si rientra a casa con il proprio neonato. Sono attimi di gioia, euforia e felicità con tantissime domande che affollano la mente.

Quando la vita con un bambino ha inizio è compito dei genitori acquistare (o farsi regalare) gli accessori necessari. Si parla di abbigliamento, prodotti per l’igiene personale, calzature sino al fasciatoio per il bagno. La lista delle spesa è lunga, ma quali sono i prodotti indispensabili da non dimenticare? Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Passeggino per uscire con il neonato

La prima cosa da acquistare, ancora prima che il bambino varchi la soglia di casa, è il trio o semplice passeggino. Il primo è indispensabile, perché permette di avere tre accessori in uno, seguendo la crescita del bambino e risparmiando su possibili acquisti futuri.

Il trio si sceglie tenendo conto dell’estetica, dimensioni, peso e budget a disposizione. Le tecniche moderne tengono conto di numerosi dettagli, al pari con un investimento interessante e di ritorno immediato (considerando che si potrà tenere per un lungo periodo, durante la crescita del neonato).

Sicurezza in auto con il bambino

La sicurezza in auto con un bambino non è da sottovalutare. La legge italiana vigente invita tutti i conducenti di auto con bambino a seguito, di installare il seggiolino con dispositivo anti abbandono annesso.

La scelta di questo accessorio potrebbe far emergere dei punti di domanda, ma è bene consultare gli esperti e approfondire l’argomento su

qualeseggiolinoauto.it , così da acquistare il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

Fasciatoio e occorrente per il bagnetto

La zona cambio pannolino e bagnetto sono due fattori da prendere in considerazione. La collocazione del fasciatoio dovrà essere al pari dello spazio a disposizione: di solito è il bagno il luogo più comodo, ma se non è possibile si potrà optare per la camera da letto.

Come sceglierlo? Con vani porta pannolino e prodotti per il neonato, per avere tutto a disposizione ogni volta che sarà ora del cambio. La vaschetta per il bagno ha la medesima importanza, con un appuntamento quotidiano che divertirà (salvo alcune eccezioni) il piccolo.

È un momento di condivisione, di gioco e permette di rilassare il neonato. L’acqua dovrà essere a 37°C ed è richiesta la massima attenzione durante questa azione, soprattutto i primi tempi.

Culla o lettino per dormire

Tenendo conto del budget a disposizione, per i primi mesi il neonato potrà dormire all’interno della navicella del trio. Subito dopo, considerando che un neonato cresce in fretta, si richiede la presenza del lettino utile a seguire il suo percorso di crescita.

Le scelte sono tantissime, dal classico lettino con le sbarre in legno sino a quello Montessoriano basso. In estate si potrà utilizzare anche un comodo lettino da campeggio con sponde morbide, così da permettere un migliore passaggio dell’aria.

Una novità molto interessante sono i lettini che si possono agganciare alla sponda del letto matrimoniale, ideali per proteggere il bambino ma aver un contatto fisico continuo. È una soluzione ottimale soprattutto durante il periodo dell’allattamento.