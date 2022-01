Euranniversario: Che aria tira? L'opinione di Ghisolfi mercoledì su La7

Capodanno 2022, tempo di anniversari e di bilanci a consuntivo: quelli connessi ai primi vent'anni di circolazione dell'Euro in Italia e nei Paesi facenti parte del trattato di Maastricht.

Quali gli elementi depongono a favore, e quali altri giocano invece a sfavore della moneta unica nelle sue concrete applicazioni? Le risposte sono più complesse di quanto si possa immaginare a una prima battuta, e per questo si rende anche qui necessaria una corretta informazione sui termini dell'economia e della finanza.

Di "EurAnniversario" si parlerà questo mercoledì a mezzogiorno sulla 7 nel corso di una speciale puntata dell'Aria che Tira, il seguito programma quotidiano di discussione economica e politica attualmente condotto dal giornalista Francesco Magnani.

La preziosa occasione occasione tematica segnerà il ritorno come opinionista, sulle frequenze della 7, del banchiere internazionale e scrittore Beppe Ghisolfi, già in passato intervenuto nelle trasmissioni di punta dell'emittente di Urbano Cairo sui temi della politica economica specialmente nelle fasi calde della pandemia, con riflessioni lungimiranti - per esempio in tema di garanzie creditizie e di liquidità - condivise dalla generalità degli altri ospiti in studio e in collegamento, oltre che del pubblico.