Alba Cheer: si riparte con i Ficec team Italia ICU

Il nuovo anno è iniziato con un deciso sprint alla Palestra Titans. Il periodo delle vacanze natalizie sta facendo da cornice agli allenamenti dei Ficec Team Italia ICU in vista dei mondiali di Orlando del prossimo aprile.

Dopo la parentesi di capodanno, da oggi il centro tecnico albese di cheerleading è stato nuovamente invaso dagli atleti delle squadre Youth e Senior, che proseguiranno il training camp iniziato a dicembre fino all'Epifania, per poi lasciare spazio al ritorno in campo dei team Titans di Alba Cheer.

Sono complessivamente trenta gli atleti albesi selezionati per i Ficec Team Italia ICU, tredici nel senior coed e diciassette nello Youth all girl (la squadra è interamente composta da atlete di Alba Cheer, nda). Tutto ciò sta portando grande entusiasmo e attenzioni attorno alla Palestra Titans, al punto sono state indette giornate di prova per chi volesse avvicinarsi a questo sport fatto di fiducia, coraggio e spirito di gruppo, oltre che di una importante componente atletica.

Sul sito è presente una raccolta fotografica a cura di Emanuele Baracco con alcuni scatti dell'allenamento Youth.