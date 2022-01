"Cara prof., da quaggiù sentiremo ancora il suo tamburello suonare"

Pubblichiamo a seguire il ricordo della professoressa Mimma Bolla Voltolini che una lettrice ha voluto condividere col nostro giornale.



Cara Prof. Voltolini,

quando abbiamo saputo che se n’era andata, abbiamo ricordato le ore passate in palestra, il suo tamburello martellante, le nostre magliette rosse coi pantaloni blu, gli infiniti giri di corsa quando eravamo troppo vivaci, lei severa ma giusta, competente e preparata.



La sua era una famiglia attenta alla salute fisica, ma anche una famiglia di artisti: suo padre Fredo, suo fratello Piero e suo nipote Nicola. Si era ammalata negli anni in cui il cancro era ancora una malattia difficile anche solo da nominare, ma, da vera sportiva e combattente, ne era uscita guarita, con papà che, scherzoso com’era, la chiamava "la amazzone" per strapparle un sorriso nei momenti duri.



E poi gli anni in cui era toccato alle nostre mamme fare attività fisica con Lei: un gruppo di amiche, che si era legato, lezione dopo lezione, fino alle serate della pizza.



Lassù ora potrete fare un collegio dei docenti vero e proprio, ma, ogni tanto, butti un occhio quaggiù ai suoi parenti e alle sue alunne… e sentiremo ancora il suo tamburello suonare.

Buon viaggio, Prof. e sia felice .



Paola Ravazzi