Un colorato scacciapensieri in dono all'ostetricia di Savigliano

"E' così che nel periodo più buio di questa pandemia, che si protrae ormai da due anni, riceviamo in dono le belle immagini realizzate da Disegnata", spiegano dal reparto di Ostetricia di Savigliano. "Grazie alla creatività del personale è stato realizzato, per il periodo natalizio, questo scacciapensieri... per allontanare i brutti pensieri e guardare oltre, guardare al futuro: anche in periodo COVID la vita va avanti!