Ai donatori Avis di Garessio tre buoni da spendere nei negozi del paese

Anche per questo secondo Natale segnato dalla pandemia l'Avis di Garessio ha scelto di sostenere i commercianti locali donando, al posto del tradizionale pacco natalizio, alcuni buoni da spendere sul territorio.

Il Consiglio Direttivo ha deciso di omaggiare i donatori con 3 buoni, del valore di 10 euro ciascuno da spendere nei negozi di Garessio che hanno aderito all'associazione commercianti.

Con l'inizio del nuovo anno, l'associazione ricorda e invita a partecipare numerosi alla giornata di donazioni prevista per mercoledì 19 gennaio.

"Come programmato con il Centro trasfusionale di Mondovì" - spiegano dall'Avis garessina - in questa occasione sarà possibile donare il sangue presso il distaccamento ASL in viale Paolini dalle 8.15 alle 12 circa. L'accesso sarà gestito solo su prenotazione e adottando le dovute misure precauzionali".

Per prenotarsi telefonare al n. 3392736781, per avere indicazione riguardo i casi di sospensione, è possibile contattare il Direttore Sanitario dell'Associazione all'indirizzo email mc.paolini@libero.it, oppure il Centro Trasfusionale di Mondovì 0174 677184.