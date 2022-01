Borgo, troppe modifiche sulla viabilita di via Candela? Beretta: “Una sperimentazione”

In sei mesi la viabilità di via Candela a Borgo San Dalmazzo è stata modificata tre volte.

Sono tre infatti le ordinanze firmate dal responsabile di settore. Tanto che alcuni residenti ci hanno scritto, accusando il Comune di andare a tentoni: “Prima di emettere un’ordinanza di modifica della circolazione, non si dovrebbero fare le dovute valutazioni con l’Ufficio lavori pubblici e la Polizia municipale, e non andare per tentativi, facendo pesare sul bilancio comunale ben quattro interventi della ditta appaltatrice. E per cosa? Per non risolvere i problemi sollevati dai residenti di via Candela, con la petizione rivolta e consegnata all’Amministrazione più di un anno fa?”

C'è anche un'interrogazione del consigliere Mauro Fantino sull'argomento. L'ex assessore chiede “quali costi sono stati sostenuti dall’Amministrazione comunale per la sistemazione e seguente rimozione dei cartelli stradali, e di chi è la responsabilità politica dell’adozione e successiva revoca di tali provvedimenti”.

Questa la storicità degli interventi.

La prima delibera è datata 6 luglio 2021: a seguito di un'istruttoria condotta dall'Ufficio Tecnico Comunale era stato istituito in via sperimentale il senso unico di marcia su via Candela a decorrere dal tratto successivo all’intersezione con via Aldo Moro sino a via XI Settembre con direzione monte-valle, oltre al divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto di via Candela compreso tra via Veglia Fiorenzo e via XI Settembre. Il 20 luglio l'ordinanza con la posa della cartellonistica stradale nel mese di novembre 2021.

A seguito di comunicazioni indirizzate al protocollo comunale da parte dei residenti nei giorni immediatamente successivi alla posa della segnaletica, l’Amministrazione comunale ha modificato la viabilità istituendo il senso unico di marcia su via Candela a decorrere dal tratto successivo all’intersezione con via Aldo Moro sino all’intersezione con Via Tesoriere e Via Cuneo con direzione monte-valle, oltre a istituire il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto di Via Candela compreso tra l’intersezione con Via Tesoriere/Via Cuneo e via XI Settembre. L'ordinanza è del 10 dicembre.

Ulteriori segnalazioni dai cittadini residenti hanno infine portato a una revoca parziale di quanto deciso precedentemente, con una nuova ordinanza datata 21 dicembre. Nello specifico è stata revocata l’istituzione del senso unico di marcia con direzione monte-valle e il conseguente obbligo di svolta a destra per chi, percorrendo le vie Palmiro Togliatti, Veglia Fiorenzo e Ezio Pepino si immette su Via Candela. È stato invece mantenuto il divieto di transito per tutti i veicoli a motore nel tratto di via Candela compreso tra l’intersezione con via Tesoriere/via Cuneo e via XI Settembre, fatte le dovute eccezioni.

Parliamo di una via che, negli ultimi anni, ha subito un incremento notevole del traffico automobilistico, soprattutto per il collegamento diretto con l'area industriale di via XI Settembre. Non a caso in via Candela vige il limite di 30 chilometri orari.

“E' stata una sperimentazione – risponde il sindaco Gian Paolo Beretta –. Su via Candela insistono vari interessi contrastanti. Ci sono i bisogni dei residenti e di chi opera in agricoltura che non riusciva più a lavorare col senso unico di marcia. Lasciamo passare l'inverno, poi in primavera incontreremo tutti gli attori interessati per armonizzare bisogni e funzionalità. E' evidente che un tratto di quella strada è molto stretto, servono sicuramente degli interventi”.