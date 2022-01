Cultura, Graglia (FI): 1,2 milioni di euro dalla Regione per le biblioteche piemontesi

“Spesso ho chiesto attenzione in Consiglio regionale per tutti i servizi decentrati al pubblico, in particolare nei piccoli Comuni che sono quelli con più fragilità finanziarie. - annuncia il vicepresidente del Consiglio Regionale Franco Graglia - Per questo sono fiero che la Regione Piemonte finalmente dopo dieci anni, con l’arrivo del centrodestra, abbia deciso di finanziare le 700 biblioteche piemontesi mettendo sul piatto ben 1,2milioni di euro. Il bando è stato aperto il 27 dicembre 2021 e sarà attivo fino alle ore 12.00 di giovedì 31 marzo 2022, accessibile attraverso il portale di Finpiemonte e permetterà di migliorare il servizio offerto ai cittadini attraverso l’acquisto di software migliori e più efficienti, di nuovi arredi e per il completo dell’informattizzazione delle stesse che permette di avvicinare più giovani e meno giovani alla lettura. Mettere al centro dell’attenzione la lettura è essenziale per far crescere le nuove generazioni e anche questa volta ci siamo fatti trovare pronti”.