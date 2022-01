Epifania di solidarietà a Bra, grazie a Leo Club e Lions Club Bra Host

È questo che rappresenta il Natale per tutti, grandi e piccini: l’attesa e la felicità per i doni in arrivo in un’atmosfera magica e festosa. C’è però qualcuno meno fortunato che in queste feste non ha ricevuto pacchetti o pacchettini. Ecco allora che l’atmosfera di questi giorni pieni di gioia, va ricreata anche per loro e sono tante le associazioni di volontariato che si adoperano nel periodo natalizio per far sì che le parole della filastrocca citata possano avere quello stesso senso di vivacità per tutti.