"Grazie al personale del Santa Croce di Cuneo, con la loro professionalità sono tornata a camminare e ad assaporare le gioie della vita"

Gentile direttore,

lo scorso anno sono stata operata due volte all’ospedale Santa Croce di Cuneo per un angioma vertebrale ed in seguito ricoverata alla struttura di Stella del Mattino di Boves per la riabilitazione.

Ora, dopo il periodo difficile e i continui ed accurati controlli, vorrei esprimere il mio grazie di cuore a tutti i medici, al personale infermieristico e a quanti operano nell’assistenza ospedaliera.

In particolar modo terrei a porgere i più sentiti ringraziamenti al dott. D’Agruma, al dott. Ghio, a tutta l’equipe di neurochirurgia, alla caposala Donatella, alla dottoressa Migliore, al reparto di cardiologia, all’U.t.i.c, alla medicina d’urgenza, alla dott.ssa Ponzo e al reparto di radioterapia dell’ospedale, al dott. Luigi Marro, al dott. Tessari, alla fisioterapista Martina e a tutti i suoi colleghi di Stella del Mattino.

Grazie alla loro professionalità, generosità e grandissima umanità sono tornata a camminare e ad assaporare le gioie della vita e della quotidianità.

Con immensa gratitudine

Debora Serra (Bernezzo)