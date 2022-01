Hai avuto un contatto stretto con un caso di Covid 19? Ecco le regole

Come comportarsi se si ha avuto un contatto stretto con un caso di Covid 19?

Riportiamo il promemoria dell'Asl CN1 con le regole da seguire.

In base alle nuove regole, chi ha il booster oppure è vaccinato o guarito da meno di quattro mesi, in caso di contatto stretto con una persona positiva al Covid, può uscire di casa ma è obbligato ad indossare una mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Tutto questo a patto che sia asintomatico.

È previsto un periodo di auto-sorveglianza di cinque giorni. In questo periodo va fatto un test antigenico rapido o molecolare appena compaiono dei sintomi. Se l'esito è negativo, ma si è ancora sintomatici, il tampone va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto.

Il tampone si può effettuare anche presso centri privati abilitati. Il periodo di autosorveglianza finisce al quinto giorno senza obbligo di tampone se si resta asintomatici.