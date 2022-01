Impianti sciistici della Granda: si "salva" solo chi può sparare la neve, ma a costi esorbitanti

A pensare a quanta neve c'era un anno fa, quando gli impianti sciistici erano chiusi, e a vedere la situazione attuale, la parola "beffa" sembra la più appropriata.

Nessuno con cui prendersela o a cui dare la colpa, ma l'assenza di precipitazioni e, soprattutto, le alte temperature che si sono registrate, non possono che abbattere il mondo della neve, che sperava in una ripartenza vera, soprattutto dopo le nevicate di fine novembre e inizio dicembre, che avevano fatto ben sperate.

Certo, la maggior parte degli impianti ha aperto dalla prima settimana di dicembre, ma le vacanze e le festività non hanno regalato precipitazioni nevose e non ce ne saranno a breve, stando alle previsioni meteo.

Ragion per cui molti impianti minori della Granda sono chiusi, per mancanza di neve e per mancanza di impianti di innevamento artificiale. Sono aperti quelli del Mondolè, le piste (non tutte) della Riserva Bianca a Limone Piemonte, Entracque e pochi altri.

"Per il comparto la situazione è disastrosa - commenta Roberto Gosso di Cuneo Neve. Si salvano solo gli impianti ad alta quota e quelli che possono sparare la neve artificiale".

Si spera nel ritorno del freddo, che già ha fatto capolino nelle scorse ore, dopo giornate di temperature decisamente troppo alte per la stagione.

"Salveremo il salvabile - continua ancora Gosso. Che aggiunge: "Lo sci è uno sport d'ambiente, la bellezza della natura ed il paesaggio hanno un peso importante. La situazione climatica attuale non è invitante e il panorama è poco invernale per invogliare le persone ad andare a sciare".

C'è maggior ottimismo, però, in casa della Riserva Bianca, a Limone.

"Non possiamo che essere soddisfatti - commentano l'amministratore delegato della Lift Antonella Zanotti e il direttore Fulvio Dalmasso. Se sommiamo tutti i parametri negativi, tra Tenda chiuso, Covid e mancanza di neve, è andata bene, anche al di sopra delle aspettative. Abbiamo qualche pista chiusa, ma quelle aperte sono ancora decisamente belle da sciare".

Da stasera, poi, si riparte con l'innevamento artificiale, il che permetterà di continuare a mantenere le piste più in quota ancora aperte. "Speriamo davvero nella neve. In Trentino non sanno più dove metterla e qui siamo senza. Riprendiamo a sparare, perché almeno le temperature si sono abbassate. Ma il costo per l'energia, dopo quello del personale, costituisce la voce di spesa più importante per le società che gestiscono impianti sciistici. Adesso, con le tariffe quadruplicate, sarà un massacro", continua Dalmasso.

La Zanotti fa un cenno alle regole sulle piste, tra green pass e controlli, evidenziando la grande correttezza della maggior parte delle persone. "Ero poco fiduciosa, ma in generale è andata meglio del previsto. Ringrazio tutti per la collaborazione, in particolare le forze dell'ordine, che hanno effettuato i controlli a campione. Noi ci siamo attrezzati in ogni modo per far sciare le persone in sicurezza e per dare risposta ad ogni esigenza, mettendo anche a disposizione le FFP2 ad un euro per chi ne era sprovvisto. Per noi conta solo che la gente venga e si diverta. E credo che fino ad oggi ci siamo riusciti, vista la buona risposta".