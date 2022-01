Journ di Rei – l’Epifania 2022 a Coumboscuro

Il 6 gennaio 2022, con il consueto appuntamento del « Journ di Réi », a Coumboscuro il Centre Prouvençal riprende l’evento teatrale d’inizio anno interrotto nel 2021 causa le ristrettezze provocate dalla pandemia. Dunque l’annata provenzale riparte con la nuova produzione «Ressoun – echi di uomini e montagne», una creazione multimediale dai testi di Samuel Beckett e Sergio Arneodo, con al centro l’azione teatrale affiancata da immagini ed inserti video, passaggi recitativi e musicali.

Il sottotitolo « incontri ed attese » mette a fuoco l'idea di fondo dell’allestimento del Teatre Coumboscuro: la scrittura surreale del premio Nobel Samuel Beckett si confronta con quadri essenziali della drammaturgia di Sergio Arneodo. Umanità semplici, fragili comunità e granitici ambienti montani, troveranno controparte nella costruzione ineguagliabile dei dialoghi surreali dei personaggi del Nobel irlandese.

Nell'adattamento e nella regia di Francesco Segreti, il confronto e la consonante visione dei due poeti in una originale interpretazione del Teatre Coumboscuro, senz'altro la più longeva compagnia di teatro in lingua, impegnato in una drammaturgia che prevede l'utilizzo del provenzale (sia quello più letterario, che nella variante «a nosto modo» delle valli alpine) e l'italiano, così da rendere immediato e godibile la pronfondità dei testi. Da segnalare l’interpretazione, per la prima volta in assoluto, di alcuni testi di Samuel Beckett in provenzale.

Lo spettacolo è concepito come una sorta di giostra da cui di volta in volta si staccano passaggi teatrali, letture, musiche, immagini e video nella suggestiva cornice della chiesa di Sancto Lucìo de Coumboscuro, dove lo spettatore si troverà in mezzo alle opere di Bernard Damiano, di Beppe Viada e Peire Rous. Un inizio d'anno a forte connotazione artistica, dunque, per una ripresa che tutti ci auguriamo poter essere davvero un punto di svolta di questo difficile momento storico, in questo aiutati dai pensieri profondi ed illuminanti di Beckett ed Arneodo.

JOUR DI REI 2021 – RESSOUN - sabato 6 gennaio alle ore 15.00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Lucio de Coumboscuro. Entrata libera, sino ad esaurimento posti, in osservanza disposizioni ministeriali di sicurezza anti Covid-19.Covid in vigore

Info e prenotazioni • info.coumboscuro.org - 0171.98707 - 349.6774516 – info@coumboscuro.org

RESSOUN– Echi di uomini e montagne

Testi poetici e prose di Samuel Beckett e Sergio Arneodo

Adattamento e regia Francesco Segreti

Con: Gabriel Arneodo, Laurens Garrone, Agnes Garrone, Coustan Garrone, Martina Zullo, Barbara Soldà, Luca Armando, Eleonora Bruno, Davi Arneodo, Roberto Chiriaco, Caterina Pedrazzini, Roberto De Siena.