Mondovì chiude il 2021 con un sensibile calo di residenti: 216 in meno rispetto all'anno precedente

La città del Belvedere chiude il 2021 con un sensibile calo di popolazione residente: si registrano 216 abitanti in meno rispetto al 2020.

A Mondovì, infatti, al 31 dicembre 2021 il totale della popolazione residente in città era di 22.102 unità (10.811 maschi e 11.291 femmine) contro i 22.318 dell'anno precedente.

Sono 176 le nascite registrate nel comune nel corso del 2021 (86 maschi e 90 femmine), 20 in meno rispetto all'anno precedente. Il tutto a fronte 301 decessi (130 maschi e 171 femmine), un numero in linea con quello del 2020, annata già segnata dalla pandemia covid, in cui si erano registrati 316 decessi; numeri decisamente superiori a quelli del 2019 (251).