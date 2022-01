Obbligo vaccinale agli over 50 e super green pass per andare dal parrucchiere e dall'estetista. Finita la cabina di regia del governo

L’obbligo vaccinale potrebbe essere esteso agli over 50, e non solo agli over 60, come pubblicato questa mattina dai giornali nazionali. Lo si apprende a pochi minuti dalla fine della cabina di regia, a cui segue l’incontro del governo con le regioni e in serata il consiglio dei ministri. Ovviamente, gli over 50, dovrebbero avere il super green pass per poter lavorare.