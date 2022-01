Polveri sottili: Bra sul limite dei 35 sforamenti, ma la media annua migliora

Sono stati da poco resi noti i dati sulla qualità dell’aria in Piemonte nel 2021 registrati dall’Arpa, l'Agenzia Regionale per l’Ambiente. Per quanto riguarda Bra, il rapporto evidenzia 25 superamenti giornalieri del limite di concentrazioni superiori a 50 µg/m³ (microgrammi per metro cubo).

"Per fare valutazioni stiamo aspettando i dati definitivi – spiega al nostro giornale l’assessore all’Ambiente Daniele Demaria –, perché in quelle ora diffuse mancano le informazioni relative al periodo compreso tra il 20 e il 31 dicembre". Scorrendoli si evince comunque che "il valore di 25 superamenti nel 2021 indicato fa riferimento alle rilevazioni di Pm10 con il metodo Beta (una metodologia nuova, basata su un raggio laser, quello che viene usato anche per i semafori del protocollo antismog, ndr). Tuttavia, per legge, il tetto di 35 superamenti del limite di 50 µg/m³ è relativo a quelli individuati con il metodo gravimetrico tradizionale, per il quale al 19 dicembre 2021 Bra è ferma a 34. Nella nostra città sono in funzione entrambi i rilevatori, ma per legge fa fede quello gravimetrico. Non è chiaro quale sia il migliore, pare tuttavia che il Beta tenda a dare valori inferiori. E’ quindi poco chiaro perché, nei dati Arpa, vengano confrontati i 41 superamenti individuati col metodo gravimetrico del 2020 coi 25 rivelati con quello Beta del 2021".



Cogliamo l’occasione per fare il punto sull’attuale situazione climatica: "Negli ultimi tre mesi, e in particolare dicembre, le scarse precipitazioni hanno determinato un ristagno dell’aria e quindi un aumento dei giorni al limite: ragione per cui è scattato il semaforo antismog. Nel 2021 molto probabilmente si supereranno dunque i 35 giorni con valori sopra i 50 microgrammi a metro cubo, mentre restiamo abbondantemente sotto il valore di media annua. É comunque importante osservare il costante calo tendenziale del trend decennale, al netto degli eventi meteorologici che anno per anno fanno oscillare il valore attorno alla soglia. Gli interventi al 110% sull’edilizia e più in generale di riqualificazione energetica, anche degli edifici di proprietà comunale, il costante ricambio del parco dei veicoli verso mezzi sempre meno inquinanti, gli interventi sulla mobilità sostenibile e tutte le altre misure intraprese continuano a operare perché queste oscillazioni stiano stabilmente sotto i limiti di legge", conclude l’assessore.