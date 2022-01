Tante persone a Cuneo per l'avvio dei saldi invernali, scattati oggi 5 gennaio [FOTO]

Qualcuno guarda le vetrine, altri hanno già due o tre sacchetti in mano, ma non ci sono file o particolare ressa davanti ai negozi del capoluogo.

Tante persone a Cuneo per l'avvio dei saldi, scattati questa mattina 5 gennaio. Ma senza ressa, in modo ordinato. Probabilmente saranno i prossimi giorni quelli di maggior afflusso, domani 6 gennaio e nel weekend, in cui si andrà a caccia dell'affare.

Anche se ormai i saldi hanno perso molto del loro appeal, con vendite promozionali anticipate o distribuite in più momenti dell'anno e con corsie preferenziali riservate ad alcuni clienti più affezionati. Da anni c'è dibattito sul tema e tante associazioni di categoria chiedono la liberalizzazione delle vendite promozionali.

Ma per ora continuano ad esserci. E dureranno otto settimane, con sconti che arrivano anche al 60%.

Federmoda e Confcommercio sono fiduciosi, in particolare perché lo shopping natalizio ha visto un buon ritorno nei negozi di vicinato, con una propensione al rapporto diretto con il negoziante, dal quale farsi guidare e consigliare.

Secondo l'Ufficio Studi Confcommercio la spesa pro capite prevista in questi saldi invernali 2022 sarà di 119 euro: la misura coinvolgerà 15 milioni di famiglie a livello nazionale, per un giro d'affari di 4,2 miliardi di euro. Gli articoli più gettonati sono abbigliamento e calzature.